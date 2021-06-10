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Происшествия10 июня 2021 10:01

В доме в центре Воронежа рухнула часть балкона

Упавшая штукатурка срикошетила и разбила дверь магазина
Юрий КОЗЛОВ
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Рухнула часть штукатурки балкона.

Рухнула часть штукатурки балкона.

Фото: предоставлено управой Ленинского района.

В среду, 9 июня, ЧП случилось в доме № 1 на улице Кирова, неподалеку от здания областного правительства.

- Рухнула часть штукатурки на балконе, расположенном на третьем этаже здания, - рассказали в управе Ленинского района. – Видимо, камень отрикошетил и разбил входную дверь магазина. Сотрудники управляющей компании поставили ограждение, убрали мусор. Сейчас они обследуют все балконы дома, выясняют, представляют ли они опасность. Надо признать, что здание старое, и все они довольно ветхие. Но, видимо, визуально опасно не выглядели.

В УК «Ленинского района» пообещали дать комментарий по поводу этого ЧП несколько позднее.

В результате ЧП повреждена дверь магазина.

В результате ЧП повреждена дверь магазина.

Фото: предоставлено управой Ленинского района.