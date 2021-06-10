В доме в центре Воронежа рухнула часть балкона

Рухнула часть штукатурки балкона. Фото: предоставлено управой Ленинского района.

В среду, 9 июня, ЧП случилось в доме № 1 на улице Кирова, неподалеку от здания областного правительства.

- Рухнула часть штукатурки на балконе, расположенном на третьем этаже здания, - рассказали в управе Ленинского района. – Видимо, камень отрикошетил и разбил входную дверь магазина. Сотрудники управляющей компании поставили ограждение, убрали мусор. Сейчас они обследуют все балконы дома, выясняют, представляют ли они опасность. Надо признать, что здание старое, и все они довольно ветхие. Но, видимо, визуально опасно не выглядели.

В УК «Ленинского района» пообещали дать комментарий по поводу этого ЧП несколько позднее.