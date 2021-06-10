В Воронеже «забывчивого» убийцу посадили на девять лет

За роковой удар ножом житель Машмета проведет девять лет в колонии строгого режима. Фото: из архива «КП»

В Левобережном районном суде вынесли приговор 55-летнему жителю Машмета. Его признали виновным в убийстве.

В суде установили, что в июле 2019 года в гости к мужчине в его квартиру на улице Новосибирской позвонил родственник его сожительницы. И попросил впустить его. На что получил отказ. Началась «разборка». Сначала на словах. А потом хозяин квартиры взял нож, вышел на лестничную клетку и пырнул «оппонента». Удар оказался смертельным.

- Во время следствия мужчина заявлял, что момента нанесения удара не помнит. Да и то, что нож брал, запамятовал. Однако присяжные посчитали доказательства его вины достаточными, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.

В итоге 9 июня «забывчивого» убийцу приговорили к девяти годам колонии строгого режима.