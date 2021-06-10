В Воронежской области сгорел жилой дом: пострадали два человека

Двух человек вывели из горящего дома и отвезли в больницу. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечером в среду, 9 июня, страшный пожар случился на улице Кирова в поселке Таловая.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 20.11. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Горел дом на двух хозяев 9х10 метров. В комнате 2,5х2,5 м. повреждены огнем домашние вещи на площади два «квадрата». Пожар ликвидировали в 21.21. Есть пострадавшие: 70-летняя женщина и 64-летний мужчина. Они отравились продуктами горения. Их эвакуировали из дома и на скорой отвезли в больницу.