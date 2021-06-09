Под Воронежем молния сожгла трехкомнатную квартиру

В трехкомнатной квартире после удара молнии жить больше нельзя. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В cреду, 9 июня, в селе Березово Рамонского районе гроза лишила квартиры семью с ребенком. Люди жили в доме барачного типа. Видимо, громоотвода в нем либо не было, либо он был неисправен.

- Пожар в трехкомнатной квартире на улице Мира начался в 14.14. В его ликвидации участвовали восемь человек на двух машинах. Огонь потушили в 14.30. Пламя повредило домашние вещи на площади 5 квадратных метров и пристройку 2х4 метра по всей площади. Наиболее вероятная причина пожара - грозовой разряд. Пострадавших на нем не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.