В Воронежской области из-за Дня России изменится расписание электричек

Чтобы спокойно попасть на свою электричку, нужно ознакомиться с новым расписанием на праздники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с празднованием Дня России произойдут большие изменения в расписании электричек в Воронежской области. Об этом сообщили в ППК «Черноземье».

К примеру, с 11 по 14 июня назначат дополнительные поезда из Воронежа в Рамонь и обратно. А вот 15 июня электричку, напротив, отменят. В то же время поезд № 6558 «Рамонь – Воронеж-1» 14 июня отправится в путь на 25 минут позже обычного.

Поезда из Воронежа в Усмань отменят 12, 13 и 14 июня, останутся только те, которые ездят 11 и 15 июня.

Кроме того, дополнительные поезда назначат в Таловую, Лиски, Россошь, Кантемировку Нижнедевицк. Кроме того, 12 июня, электричка «Воронеж 1 – Копанище» отвезет воронежцев в Дивногорье и обратно.

Полный список изменений в расписании смотрите здесь