Воронежский школьник победил в олимпиаде Skolkovo Junior Challenge 2021

Александр Карташов (на экране) во время финала соревнований, проходивших в формате онлайн. Фото: предоставлено Татьяной Карташовой.

В число победителей олимпиады Skolkovo Junior Challenge 2021 попал ученик воронежской школы № 75 Александр Карташов. Он соревновался по направлению Промтех. В команду «Smart Monkey», в которой был Александр, компанию ему составили школьники из Санкт-Петербурга, Донецка и Макеевки.

Вместе с другими членами команды в онлайн-формате Александр изучал современные подходы к проектированию на производстве, проводил виртуальные испытания материалов и изделий аэрокосмического комплекса. К тому же совместными усилиями команда спроектировала Кубсат – искусственный спутник земли.

По итогам соревнований Александр Карташов вошел в число победителей, и в индивидуальном, и в командном зачете. Любопытно, что Саша – самоучка, нигде дополнительно не занимается, ни в каких специализированных группах не состоит. Просто с техникой на «ты».