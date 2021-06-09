В Воронеже сняли на видео спасение «ПАЗика» из лужи

Фото: Александр Глебов

Во вторник, 8 июня, водитель и пассажиры маршрутки №65 столкнулись с необычной проблемой. Их автобус заглох в самом центре огромной лужи на улице Менделеева. На помощь пришли работники автосервиса, что находится неподалеку.

- Водитель пробовал запустить двигатель, но безуспешно. Сотрудники сервиса пытались нам помочь дважды: сначала в салон пробрался один из работников, сделав импровизированный мостик из стремянки, и они с водителем уже вдвоем начали запустить двигатель, но результата не получили. Тогда уже и была начата «спецоперация» по вызволению нас из лужи, в которой простояли мы около 40 минут, - рассказал «КП-Воронеж» очевидец события Александр Глебов.

На кадрах видно, как двое мужчин на «Дастере» подъезжают к автобусу, один из них открывает багажник и цепляет трос к автобусу. Спустя минуту «ПАЗ» удается наконец-то вытащить из лужи.

- Пользуясь случаем хотел бы поблагодарить всех сотрудников автосервиса за помощь. К сожалению, даже не знаю их имен. Большое спасибо, мужики, - сказал один из очевидцев.