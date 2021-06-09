В Воронежской области рецидивист обчистил кассу магазина

Сотрудники вневедомственной охраны задержали рецидивиста и передали полицейским. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Поздним вечером во вторник, 8 июня, в селе Верхний Мамон к сотрудникам Росгвардии обратился мужчина. Он показал на бежавшего человека и заявил, что он украл из его магазина 8,5 тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали беглеца и передали полиции. Личность его оказалась хорошо известна правоохранителям. Это был 36-летний житель села Лозовое Верхнемамонского района, ранее судимый за кражи, изнасилование и уклонение от режима ограничения свободы. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.