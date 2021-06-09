В Воронеже управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч за долги за электричество

Часть денег из Ленинского района за свет до «ТНС энерго Воронеж» не дошли. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры обнаружили грубые нарушения закона в работе «АО «УК Ленинского района». Они выяснили, что коммунальщики не полностью рассчитались за свет с ПАО «ТНС энерго Воронеж». Что могло привести к проблемам с подачей электричества.

Прокуратура района возбудила в отношении управляющей компании административные дела по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований». 9 июня УК оштрафовали на общую сумму 300 тысяч рублей.

В управляющей компании так прокомментировали ситуацию:

- Как известно, не все жильцы являются добросовестными плательщиками, некоторые из них имеют просроченные не на один месяц задолженности. При этом поставщик рассчитывает получить оплату за оказанные им услуги в полном размере, и это его право. Однако стоит понимать, что у УК нет средств, если жильцы не перечислили их. Тем не менее, УК не отказывается от исполнения договоров, составлены графики погашения образовавшейся задолженности, которых мы придерживаемся. Жилищные права граждан никоим образом не ущемляются, так как поставка электроэнергии не прекращалась и прекращена не будет.