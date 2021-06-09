Под Вороенжем будут судить пенсионера, который по пьяни зарезал брата и понял это на следующий день

Следователи передают в суд уголовное дело 60-летнего жителя Каширского района, обвиняемого в убийстве брата. Кровавая драма произошла 9 апреля 2021 года в поселке имени Дзержинского.

Братья выпивали, потом поругались, и старший ударил ножом в грудь младшего, 57-летнего. Тот через непродолжительное время умер. Причем первый обнаружил это только утром следующего дня. Рассказал матери и соседям, которые вызвали «скорую» и полицию.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате открытого ранения груди с повреждением правого легкого. Обвиняемый сказал, что не хотел смерти брата. Теперь его участь решит суд.