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Происшествия9 июня 2021 15:15

В Воронеже следователи начали проверку по факту обнаружения в центре города трупа мужчины

Назначили экспертизу, чтобы установить причину смерти
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа мужчины. Тело 36-летнего воронежца жильцы нашли 9 июня около первого подъезда дома на Донбасской, 5, его личность установили.

- Следователь провел осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти, при осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружили, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Воронежской области.