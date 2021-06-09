В Воронеже следователи начали проверку по факту обнаружения в центре города трупа мужчины

Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа мужчины. Тело 36-летнего воронежца жильцы нашли 9 июня около первого подъезда дома на Донбасской, 5, его личность установили.

- Следователь провел осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Тело направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти, при осмотре трупа видимых телесных повреждений не обнаружили, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Воронежской области.