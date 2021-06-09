В Воронеже Коминтерновское кладбище сделают объектом культурного наследия

Фото Павла Попова

Коминтерновскому кладбищу собираются присвоить статус объекта культурного наследия. Этот вопрос обсудили на заседании общественного совета при управлении по охране объектов культурного наследия вместе с руководством Госинспекции охраны историко-культурного наследия. Об этом сообщил историк и краевед Павел Попов, который в 2000 году стал инициатором занесения кладбища в перечень «вновь выявленных» объектов культурного наследия. Погост может также получить статус «достопримечательного места».

Краеведы начали обследование кладбища, чтобы уточнить, в каком состоянии находятся сейчас могилы и надгробия. Как сообщил Павел Попов, на погосте не менее 40 старинных памятников XIX и начала XX века, а также несколько сотен примечательных могил, в том числе Героев Советского Союза и других героев войны, известных руководителей области и города, ученых, деятелей культуры и науки, артистов. Внутри кладбища находятся воинское кладбище времен Великой Отечественной войны, Аллея славы с захоронениями почетных граждан области и города.

В частности, интересны надгробие-«саркофаг» городского головы и благотворителя XIX века Степана Кряжова и его супруги, дореволюционное надгробие с крестом на могиле Германа Пуле (1935), который был городским головой в Первую мировую войну, памятник на могиле директора Главптицепрома Степана Толстого (1936).