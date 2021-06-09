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Общество9 июня 2021 14:53

В Воронеже Коминтерновское кладбище сделают объектом культурного наследия

На погосте похоронены известные деятели прошлого, артисты, ученые
Ярослав ИВАНОВ
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Фото Павла Попова

Фото Павла Попова

Коминтерновскому кладбищу собираются присвоить статус объекта культурного наследия. Этот вопрос обсудили на заседании общественного совета при управлении по охране объектов культурного наследия вместе с руководством Госинспекции охраны историко-культурного наследия. Об этом сообщил историк и краевед Павел Попов, который в 2000 году стал инициатором занесения кладбища в перечень «вновь выявленных» объектов культурного наследия. Погост может также получить статус «достопримечательного места».

Краеведы начали обследование кладбища, чтобы уточнить, в каком состоянии находятся сейчас могилы и надгробия. Как сообщил Павел Попов, на погосте не менее 40 старинных памятников XIX и начала XX века, а также несколько сотен примечательных могил, в том числе Героев Советского Союза и других героев войны, известных руководителей области и города, ученых, деятелей культуры и науки, артистов. Внутри кладбища находятся воинское кладбище времен Великой Отечественной войны, Аллея славы с захоронениями почетных граждан области и города.

В частности, интересны надгробие-«саркофаг» городского головы и благотворителя XIX века Степана Кряжова и его супруги, дореволюционное надгробие с крестом на могиле Германа Пуле (1935), который был городским головой в Первую мировую войну, памятник на могиле директора Главптицепрома Степана Толстого (1936).