Воронежец заплатил за игровую приставку четырьями фальшивыми пятитысячными купюрами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже будут судить двоих братьев за операции с фальшивыми деньгами.

25-летний парень в сентябре 2020 года приобрел в столице четыре поддельных пятитысячных купюры. А вернувшись в Воронеж, втянул в оборот фальшивок своего 19-летнего брата. Тот нашел в интернете объявление о продаже игровой приставки, созвонился с владелицей товара, встретился с ней на улице Владимира Невского, опробовал приставку и заплатил женщине теми самыми четырьмя пятитысячными фальшивками.

Через несколько часов женщина отправила несовершеннолетнего сына в магазин, дав ему одну из полученных купюр. На кассе обнаружили подделку и вызвали мать мальчика. Женщина рассказала полицейским, что получила четыре банкноты по 5000 рублей от парня, купившего у нее игровую приставку. Поддельные купюры изъяли.

Подозреваемых задержали. Игровую приставку они успели перепродать.

За сбыт фальшивых купюр мужчинам грозит до восьми лет.