В Воронеже мужчина зашел к соседке и украл у нее телефон и деньги

Задержанному 35-летнему воронежцу грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

За помощью к полицейским обратилась 44-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что вечером в ее комнату в общежитии на улице Матросова зашел сосед. Он взял со стола ее мобильный телефон и ушел, не обращая внимание на крики владелицы. В чехле телефона лежали две тысячи рублей.

Участковые вскоре установили личность грабителя и задержали его. Преступником оказался персонаж, уже известный полиции. 35-летний воронежец был судим за кражу.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину, сказал, что был пьян, поэтому и пошел на грабеж. Во время обыска у него изъяли украденный телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы).