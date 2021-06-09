В Воронежской области мотоцикл врезался в «Ладу»: двое ранены

Мотоцикл влетел на капот "Лады". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 8 июня, в 20.20 в селе Хреновое Бобровского района у дома № 15 на перекрестке улиц Пушкина и Колхозной случилась авария.

20-летний юноша на мотоцикле «RACER» не уступил дорогу приближающемуся справа ВАЗ-111730, которым управляла 47-летняя женщина. И врезался в «Ладу». Тяжелые травмы получил сам мотоциклист и его 17-летний пассажир, ехавший на заднем сидении. Обоих отвезли в больницу. Автоледи за медицинской помощью не обращалась.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.