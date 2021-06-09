Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 12:05

В центре Воронежа обнаружили тело мужчины

Следователи проводят проверку
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива "КП.

Фото из архива "КП.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 9 июня в центре Воронежа обнаружили труп неизвестного мужчины. Тело нашли на Донбасской, 5.

- Следователь выехал на место происшествия для установления обстоятельств, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Ранее прохожие обнаружили труп женщины у дома № 259 по улице 45 Стрелковой Дивизии. Погибшей оказалась 43-летняя жительница Воронежа. Видимых следов насилия на теле не было.Точную причину смерти установят только после проведения судебно-медицинской экспертизы.