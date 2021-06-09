В центре Воронежа обнаружили тело мужчины

Фото из архива "КП. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 9 июня в центре Воронежа обнаружили труп неизвестного мужчины. Тело нашли на Донбасской, 5.

- Следователь выехал на место происшествия для установления обстоятельств, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Ранее прохожие обнаружили труп женщины у дома № 259 по улице 45 Стрелковой Дивизии. Погибшей оказалась 43-летняя жительница Воронежа. Видимых следов насилия на теле не было.Точную причину смерти установят только после проведения судебно-медицинской экспертизы.