Умер экс-футболист воронежского клуба "Факел"

фото ФК "Факел"

Ему было всего 53 года. Умер игрок футбольного клуба «Факел» Геннадий Семин.

- Нам очень тяжело подобрать слова. Ушел из жизни человек, который для многих воронежцев был олицетворением футбола как умной, красивой игры. Не будет преувеличением сказать, что в 90-х многие ходили на стадион, чтобы увидеть на поле именно его, - отметили в некрологе представители ФК "Факел".

Геннадий Семин играл в воронежских командах «Факел» (1992-2000) и «Динамо» (2004-2005), ((играл также в «Уралан» (Элиста, 2001), «Рубин» (Казань, 2002), «Салют-Энергия» (Белгород, 2003).

В составе воронежского «Факела» был признан лучшим футболистом первого дивизиона в 1999 году. Четыре раза выходил из первого дивизиона в высший, в том числе «Факелом» два раза - в 1996 и 1999. В Высшей лиге чемпионатов СССР провёе 11 матчей и забил один гол. В Высшем дивизионе чемпионатов России провел 78 матчей и забил 8 голов.

Был главным тренером команд «Динамо» Воронеж (2005-2007), «Динамо-Воронеж-2» (2008), в начале 2009 года - вновь главным тренером «Динамо» Воронеж. С 2012 года тренировал команду «Факелоны» (фанаты воронежского «Факела»), которая играет в чемпионате Воронежа.