Владельца воронежского клуба оштрафовали на 15 тыс за нарушение коронавирусных ограничений

Коминтерновский райсуд оштрафовал владельца клуба за нарушение «коронавирусных» ограничений. Проверку в развлекательном заведении «Неон» на Хользунова, 119 провели сотрудники Роспотребнадзора. Санитарные врачи обнаружили, что в клубе не выполняют противоэпидемические мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи коронавирусной инфекции, тем самым возникает угроза распространения заболевания.

Хозяина развлекательного заведения оштрафовали на 15 000 рублей.

Ранее санитарные врачи на 9 суток закрыли клуб Aura, а также проверили работу бара «1982» на ул.Комиссаржевской, 7 и тоже решили, что он не безопасен с точки зрения COVID-19. А 31 мая закрыли на четверо суток бар на проспекте Революции из-за концерта группы «Фактор-2»