Воронежцев приглашают на фестиваль FOX ROCK FEST в Липецке

Фото из архива "КП". Фото: Кирилл Мишин

Фестиваль пройдет 26 - 27 июня на Зеленом острове в Липецке. У гостей будет возможность получить позитивные эмоции от выступления топовых артистов. По составу и уровню заявленных гостей новый open-air в Липецке может конкурировать с гигантами Москвы и Санкт-Петербурга.

Фестиваль FOX ROCK FEST в 2021 году проходит впервые, но уже успел громко заявить о себе как о новой точке на музыкальной карте России. На сцену выйдут Little Big, Диана Арбенина, SHORTPARIS, LIZER, Кис-Кис, “Пошлая Молли”, ЛСП, ATL, The Hatters, “Хлеб”.

Не обойдется без новых музыкальных имен, собирающих в Tik-Tok миллионы просмотров – Дора, Френдзона, а также Джизус, Дети Rave, Wildwaves, Пикчи, Пол Пунш.

Помимо звездного состава фестиваль выделяется и концептуальным расположением. Зеленый остров находится в черте города и после масштабного обновления сможет считаться визитной карточкой региона с инфраструктурой, которая позволяет проводить мероприятия европейского уровня. Кроме двух сцен фестиваля будут работать зоны для семейного досуга, детских игр и спорта.