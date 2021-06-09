Под Воронеже " Мерседес" влетел в "КамАЗ": водитель иномарки погиб

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Вечером 8 мая смертельная авария произошла в Богучарском районе. Около 23.00 на 701-м километре автодороги М-4«Дон» «Мерседес-Бенц Виано», следовавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, врезался во впереди идущий «КамАЗ-6522».

По предварительным данным полиции, 51-летний водитель «Мерседеса» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Он скончался на месте аварии до приезда «скорой».

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировали 121 ДТП, в них крое погибшего четыре человека получили травмы.