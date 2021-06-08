В Воронеже за серию автоподстав осудили банду, в которую входили 27 мошенников

Коминтерновский райсуд вынес приговор 27 членам банды, которые промышляли страховыми мошенничествами в Воронежской области. Они инсценировали ДТП, а потом оформляли липовые документы, а владельцы получали выплаты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД 8 июня.

Инциденты были зафиксированы в 2017-2018 годах. По данным правоохранителей, мошенники инсценировали 15 ДТП. В постановочных авариях задействовали 29 автомобилей. Машины, якобы с повреждениями, расставлялись так, чтобы создать видимость ДТП. После этого собственники автомобилей обращались в страховые компании за выплатами. Общая сумма ущерба составила 2,5 млн рублей. Аферы удалось вскрыть в ходе совместной работы полицейских и сотрудников УФСБ.

На скамье подсудимых оказались 27 человек. ОПГ проходили по статьям о покушении на мошенничество и мошенничество.

Организатор группировки пошел навстречу следствию, и его дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил 57-летнего главу ОПГ к 3 годам колонии. Ранее ему грозил срок до 10 лет.

Еще двое мошенников получили от 1 года до 3 лет и 11 месяцев лишения свободы, троих приговорили к условному сроку от 2,5 до 3 лет. Остальным участникам банды назначили штрафы.