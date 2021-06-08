В Воронежской области двух гаишников осудили за подлог и фиктивное ДТП

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Аннинский районный суд Воронежской области вынес приговор по уголовному делу, фигурантами которого стали два сотрудника ГИБДД. Они обвинялись в сговоре с водителями и составлении фиктивных документов по ДТП. Инспектора и старшего инспектора ДПС признали виновными по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом рассказали в суде 7 июня.

Суд приговорил их к двум годам и одному месяцу колонии-поселения. Но поскольку они до этого находились под стражей, а потом под домашним арестом, то по факту свое наказание уже отбыли. После приговора их выпустили на свободу.

Напомним историю. ДТП, которое легло в основу уголовного дела, произошло вечером 4 мая 2019 года. Столкнулись автомобили «Лада Приора» и Volkswagen Transporter. Как установили следствие, а затем суд, инспектор и старший инспектор, прибывшие на место, не зарегистрировали аварию в должном порядке. А ее виновник, находившийся за рулем иномарки, был пьян. В довесок ко всему машины не были застрахованы.

Раскуроченную «Ладу Приору» путем уговоров и угроз владельца потребовали продать. Новый хозяин позже застраховал оба автомобиля. А спустя еще несколько дней сотрудники ГИБДД составили подложные документы о ДТП, якобы произошедшем 20 мая, которые и направили в страховую компанию для получения компенсации. Пьяного водителя к ответственности так и не привлекли.

Факт правонарушения выявило руководство ОМВД по Аннинскому району в ходе взаимодействия с сотрудниками собственной безопасности главка регионального МВД и районной прокуратурой. Сначала инспекторов обвиняли в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Но потом дело перквалифицировали.

По решению Аннинского райсуда, мужчинам также на два года запрещено занимать должности в органах внутренних дел. Приговор в законную силу не вступил.