В Воронеже «восьмерка» после ДТП на Кольцовской опрокинулась на бок

Фото – соцсети

В Воронеже 8 июня в 15:30 на улице Кольцовской в районе дома № 44 ВАЗ-2108 после ДТП вылетел с проезжей части и опрокинулся. Автомобиль также снес металлическое ограждение. Фото с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях.

В городском ГИБДД факт аварии подтвердили. И пояснили, что «восьмерка», за рулем которой находился 23-летний молодой человек, столкнулась с автомобилем Nissan Teana.

Пострадавших в аварии нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.