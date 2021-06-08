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Происшествия8 июня 2021 19:00

В Воронеже «восьмерка» после ДТП на Кольцовской опрокинулась на бок

По счастью, никто не пострадал
Евгения ФРОЛОВА
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Фото – соцсети

Фото – соцсети

В Воронеже 8 июня в 15:30 на улице Кольцовской в районе дома № 44 ВАЗ-2108 после ДТП вылетел с проезжей части и опрокинулся. Автомобиль также снес металлическое ограждение. Фото с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях.

В городском ГИБДД факт аварии подтвердили. И пояснили, что «восьмерка», за рулем которой находился 23-летний молодой человек, столкнулась с автомобилем Nissan Teana.

Пострадавших в аварии нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.