В Воронеже 18-летний парень выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть

Разбившегося юношу успели привезти в больницу живым, но он вскоре умер в реанимации. Фото: из архива «КП»

На улице Хользунова Коминтерновского района вечером 3 июня случилась трагедия. 18-летний парень вышел на балкон и упал вниз. Квартира была на девятом этаже, и юноша получил страшные травмы. Тем не менее сразу после падения он оставался жив. На скорой молодого человека отвезли в больницу.

Врачи боролись за жизнь юноши, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Парень умер в реанимации.

- Наши сотрудники проводят проверку по факту трагедии, в ходе которой устанавливают все обстоятельства ЧП, - сообщили в региональном СУ СК.