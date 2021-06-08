Воронежская пенсионерка проиграла в интернете 1,5 млн рублей

В полицию обратилась 71-летняя жительница Ленинского района Воронежа. Она сообщила, что в интернете проиграла 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 8 июня.

Как пояснила женщина, она нашла сайт, где ее заинтересовала информация о том, что можно заработать деньги с помощью ставок. В ходе игры ей нужно было каждый раз повышать ставку, чтобы выигрыш увеличился. Она ввела свои личные данные и стала играть. Делала ставки, пока на ее счете не закончились средства. Всего пенсионерка спустила около 1 млн 475 тысяч рублей. Только тогда она поняла, что ее обманули.

По факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествий, а также лиц, причастных к их совершению.