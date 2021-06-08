В центре Воронежа клуб «Аура» закрыли из-за коронавирусных ограничений

Еще одно развлекательное заведение Воронежа вынуждено закрыться из-за нарушения «коронавирусных» ограничений - на этот раз это клуб «Аура», который располагается в доме №56 на проспекте Революции.

Владельцы заведения не отказались от массовых мероприятий. Очередное прошло 22 мая с 22:00 до 23 мая 06:00. Вот только не был организован «входной фильтр» с измерением температуры сотрудников. В клубе не вели журнал регистрации температуры сотрудников и журнал выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний.

- В закрытом помещении с постоянным нахождением работников (производственное помещение, обеденный зал) отсутствует устройство для обеззараживания воздуха, что является нарушением, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Все это может привести к распространению COVID-2019. Центральный районный суд рассмотрел дело 7 июня. В итоге организацию остановили на 9 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Ранее санитарные врачи проверили работу бара «1982», расположенного в доме № 7 на улице Комиссаржевской. И тоже решили, что предприятие не безопасно с точки зрения COVID-19.

А 31 мая закрыли на четверо суток бар на проспекте Революции из-за концерта группы «Фактор-2».