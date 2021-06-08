За взятку начальнику отделения ГИБДД воронежца приговорили к двум годам лишения свободы условно

39-летнего Виктора К. признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Впрочем, приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как установлено, в октябре 2020 года мужчина попытался дать 20 тысяч рублей начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Рамонскому району. Все происходило в служебном кабинете последнего.

За взятку Виктор К. наделся избежать наказания по другому делу (по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) - ранее его остановили пьяным за рулем. Но полицейский от взятки отказался.