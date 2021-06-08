Жителям 13 многоэтажек в Воронеже приходится через суд добиваться... горячей воды

Температура - ниже нормативных +60°С Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Жители 13 многоэтажек столкнулись с тем, что горячая вода в их домах не такая уже и горячая... Температура - ниже нормативных +60°С. Проблема возникла из-за отсутствия линий циркуляции от тепловых камер до жилых домов. А внутридомовая система рециркуляции просто не работала.

В итоге без горячей воды остались многоквартирные жилые дома по адресам: ул. Хользунова, 21, ул. В. Невского, 55, ул. Волго-Донская, 16, 32, пр-т Патриотов, 61, ул. Баррикадная, 30, ул. Туполева, 23, ул. Чебышева, 10, ул. Хользунова, 5, 7, ул. Шишкова, 61, 63, 65.

- В связи с этим, прокурор города предъявил в интересах социально- незащищенных категорий граждан - инвалидов и ветеранов исковые заявления в Левобережный районный суд Воронежа о возложении обязанности на ПАО «Квадра» провести ремонт сетей горячего водоснабжения путем прокладки циркуляционных трубопроводов к вышеуказанным жилым многоквартирным домам, - сообщили в областной прокуратуре.

- По концессионному соглашению нам перешло порядка 200 домов без линий рециркуляции. Мы планомерно работаем над тем, чтобы жители Воронежа получали качественную услугу горячего водоснабжения. За два года соглашения мы смонтировали линии циркуляции к 102 концессионным домам. В этом году работы по восстановлению циркуляционных линий продолжатся. Ежегодно график работ по восстановлению линий мы согласуем с администрацией города. Отметим, для того чтобы жильцам не приходилось долго спускать горячую воду в ожидании нужной температуры, помимо восстановления внешний линий, необходимо чтобы управляющие компании привели в порядок рециркуляционную линию внутри домов, - прокомментировали ситуацию в ПАО «Квадра».