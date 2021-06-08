В воронежской больнице сторож получал зарплату ниже МРОТ

Нарушения трудового законодательства обнаружили в БУЗ ВО «Воронежская городская больница № 16». Сотрудник, находившийся на должности сторожа, получал зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом 8 июня, сообщили в пресс-службе Государственной трудовой инспекции ГИТ региона.

Там уточнили, что зарплату ниже МРОТ сторож получал с февраля по апрель 2021 года. Кроме того, в марте сотруднику даже ее выплатили с задержкой. Однако после предписания Гострудинспекции в больнице нарушения устранили и произвели полный перерасчет.

На данный момент специалисты решают вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.