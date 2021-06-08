Росгвардейцы в райцентре Воронежской области задержали дебошира, разбившего иномарку

Фото – Упрвление Росгвардии по Воронежской области

В Воронежской области сотрудники Росгвардии ночью 8 июня задержали мужчину, который разгромил чужую иномарку. Инцидент произошел в городе Россошь. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства региона.

После трех часов ночи патрулировавшим территорию росгвардейцам поступил сигнал о происшествии. Неизвестный мужчина в неадекватном состоянии прыгал по крыше припаркованного «Ниссана». Сотрудники вневедомственной охраны тут же выехали на место.

Мужчина, разгорячившись, «бил» иномарку руками и ногами. В результате он разбил водительское стекло, оторвал зеркало, помял крышу и капот. По внешним признакам дебошир находился в состоянии наркотического опьянения.

Увидев росгвардейцев, злоумышленник попытался сбежать, но не тут-то было. Его удалось задержать. Нарушителем оказался 24-летний житель города Лиски. При этом за его плечами уже был целый шлейф статей из уголовного кодекса. Ранее парня судили за кражи, угоны и грабеж.

Злоумышленника передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.