В топ-10 самых денежных вакансий Воронежской области вошли шесть программистов и медсестра

Чаще всего высокие зарплаты предлагают программистам. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Аналитики компании HeadHunter составили Топ-10 самых привлекательных по зарплате вакансий в Воронежской области на начало июня.

Возглавляет рейтинг вакансия генерального директора ООО «Патриот». Ему предлагают зарплату до 500 тысяч рублей на руки. Генеральный директор должен будет сформировать команду, повысить эффективность работы компании, в частности, увеличить прибыль. В его обязанности также входит управление персоналом, контроль работы подчиненных, взаимодействие с собственниками, ведение отчетности. Также на этой должности обещают приятные бонусы: полная или частичная компенсация спортклуба, обучения иностранному языку и других курсов и тренингов, бесплатное парковочное место, регулярные корпоративы, кофе/чай и сладости в офисе.

На втором и третьем месте вакансии программистов - Senior Mobile Developer (Xamarin) и Senior.NET Developer в компанию ООО ОнТаргет ЛАБС. Требуется опыт работы от 3–6 лет. Соискателям обещают полную занятость, гибкий график и зарплату от 4 500 до 6 000 USD до вычета налогов. Также эти две вакансии подразумевают хорошее знание английского, все условия работы изложены именно на этом языке.

Четвертое место также у предложения работы программистом Senior Golang developer в компании. Там предлагают от 350 тысяч рублей на руки, полную занятость и «удаленку». Требуемый опыт работы: 3–6 лет. От соискателя требуется умение разобраться в системе любой сложности, разработать с нуля систему любой сложности от идеи до стабильно работающего под высокой нагрузкой решения.

На пятом месте вакансия DevOps Team Lead в Cornerstone Russia. Там предлагают 395 тысяч рублей до вычета налогов и полную занятость, соцпакет. Требуемый опыт работы: 3–6 лет, в том числе в области поддержки высоконагруженных проектов, а также руководителем группой или отделом от трех лет. Нужно знать английский язык на уровне чтения профессиональной литературы/технической документации.

Шестое место – у вакансии Senior QA Automation Engineer компании ООО Экспозит. Соискателю предлагают от 3 690 до 4 200 USD до вычета налогов, полную занятость и «удаленку». Требуемый опыт работы: 3–6 ле. На этой должности предстоит участвовать в проекте по созданию корпоративного мессенджера на этапах проектирования, разработки, тестирования и сопровождения. Среди плюсов отмечают оплату каждый месяц вне зависимости от того, когда заплатит заказчик; гибкий график.

Седьмое место – у менеджера по продажам, который требуется ООО «Элитный Сочи». Ему предлагают от 300 тысяч рублей на руки. Понятно, впрочем, что уровень зарплаты будет зависеть от эффективности продаж недвижимости и от того, насколько будут довольны клиенты уровнем их обслуживания.

Той же компании требуется ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами с тем же предложением 300 тысяч рублей на руки (восьмое место рейтинга). На обе эти вакансии не нужен обязательный опыт работы.

На девятом месте еще одна вакансия программиста Cloud Data Engineer в ООО ClearScale с предложением зарплаты от 300 тысяч рублей до выплаты налогов. Здесь среди требований солидный опыт работы – до шести лет.

Замыкает десятку вакансия медсестры в Германию, выставленная агентством Job in China. Там предлагают зарплату от 260 тысяч рублей до вычета налогов. Нужно будет трудиться в больнице, клинике или в центре ухода за престарелыми в Германии. Работодатели обещают социальные гарантии: медицинскую страховку, пенсию, возможность получить немецкое гражданство для всей семьи через пять лет, оплачиваемый отпуск в 29 дней.