В Воронеже правоохранители нагрянули в городское управление строительной политики

В управлении строительной политики мэрии Воронежа утром 8 июня работали сотрудники правоохранительных органов. О том, с какой целью силовики пришли проверять городское хозяйство, не сообщается. В самой администрации ответили, что не располагают информацией. Представители регионального силового блока также не комментируют проверку.

В сентябре 2020 года правоохранители с обысками нагрянули к строительному вице-мэру Воронежа Владимиру Левцеву. Оперативные действия тогда также прошли в управлении главного архитектора. Источник рассказал, что в поле зрения силовиков попал вице-мэр Воронежа Владимир Левцев. Он подозревается в получении 1,5 миллионов рублей за определенные действия еще во времена, когда занимал пост директора государственного унитарного предприятия «Облкоммунсервис».