В Воронежской области восстановят 150-летнюю церковь в «русском» стиле

Фото АУК ВО «Государственная инспекция историко-культурного наследия»

До декабря 2021 года должен быть разработан проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церкви Михаила Архангела». Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области 8 июня сообщило, что разрешение на разработку научно-проектной документации выдано.

Церковь находится в селе Чигорак Борисоглебского городского округа, на улице Центральная. Заказчик разработки проекта – местная религиозная организация. Подрядчик – воронежская компания «Аркада», имеющая лицензию Министерства культуры РФ.

Фото АУК ВО «Государственная инспекция историко-культурного наследия»

Здание построено предположительно в 1874 году на месте деревянной, неоднократно горевшей, церкви в честь святого Архистратига Божия Михаила. Впервые же на этом месте религиозное сооружения появилось еще в 1703 году.

- Объект является оригинальным образцом провинциальной культовой архитектуры конца XIX века. Архитектурный облик церкви эклектичен, в нем главенствуют мотивы «русского» стиля. Храм принят на государственную охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 года, - сообщают в управлении по охране ОКН.