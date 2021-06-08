В Воронеже у школы агрессивный отец несколько раз ударил одноклассника своей дочери

Часть инцидента попала на видео Фото: СОЦСЕТИ

В Воронеже у школы №16 на одного из учеников напал отец его одноклассницы. Инцидент произошел еще 23 апреля, однако широкую огласку получил только после того, как по социальным сетям распространилось видео со школьных камер наблюдения.

На записи видно: отец пришел вместе с дочерью ко входу в учебное заведение. Далее девочка указала на кого-то. Мужчина после этого схватил и отвел одного из школьников в сторону. Какое-то время они просто разговаривали. Но, видимо, отец решил действовать и ударил рукой мальчика. Тот попятился и постарался убежать... Далее инцидент разворачивался уже за пределами той зоны, которую охватывает камера.

По сообщению мамы школьника в социальных сетях, за углом отец девочки еще несколько раз ударил ее сына ногой по ногам. Так почему же мужчина был столь агрессивен? По одной из версий, девочка рассказала, что этот парень сам ударил ее на перемене. Однако мама мальчика уверяет, что ни один из одноклассников не подтвердил этот факт. Ранее отец этой же девочки устроил драку на родительском собрании с учителем физкультуры.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали «КП-Воронеж», что по данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. С заявлением в полицию обратилась мама пострадавшего 11-летнего ученика.