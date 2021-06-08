В Воронеже поймали грабителя, отобравшего у мужчины мобильник и часы

Задержанному рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

30 мая в 15.35 на улице 9 Января произошел классический «гоп-стоп». К 25-летнему прохожему подбежал молодой мужчина и потребовал отдать ему сотовый и наручные часы. Тот спорить не стал и расстался со своим имуществом. А потом пошел в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении в Северном микрорайоне 25-летнего воронежца, ранее судимого за кражи. В отделе полиции он признал свою вину, у него обнаружили похищенные сотовый телефон и часы. Их вернули владельцу.

А задержанному мужчине предстоит отвечать в суде по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.