В Воронежской области к 8 июня от коронавируса умерли еще 9 пациентов

Ситуация по России

140 новых случаев заражения COVID-19 выявили за последние сутки в Воронежской области. Общее число человек, столкнувшихся с этим диагнозом, достигло в нашем регионе 86 086. Об этом 8 июня сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших выросло до 81 483. То есть за день победить недуг смогли 137 человек.

Не стоит на месте и статистика по умершим. Общее число летальных случаев достигло 3 572. Только за сутки от коронавируса скончались 9 пациентов.

Кстати, воронежцы после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» в медучреждениях города и области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела.