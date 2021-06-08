С тренерами воронежского «Факела» продлили контракты

Дмитрий Пятибратов (слева) и Александр Дутов остаются в команде. Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководящий штаб «Факела» в предстоящем сезоне останется без изменений. С тренерами Дмитрием Пятибратовым и Александром Дутовым продлили контракты. Они продолжат работу в роли помощников Олега Василенко. В клубе уверены, что и Пятибратов, и Дутов сыграли немалую роль в прогрессе команды после зимнего перерыва.

А тем временем 5 июня основная команда «Факела» собралась на стадионе «Чайка» и провела первую тренировку в рамках подготовки к сезону-2021/2022. Она пробудет в Воронеже до 14 июня, а 18-го снова соберется в подмосковных Бронницах, где продолжит работать до 30 июня. В Подмосковье запланировали провести шесть контрольных игр.