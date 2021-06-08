Катавший девушек на «Мерседесе» молодой водитель протаранил здание в Воронеже

Ночью в Воронеже 24-летний водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в строение на правой обочине. ДТП случилось 8 июня примерно в 2:00 у дома №11 по улице Планетная.

Молодой водитель ехал со стороны улицы Богатырская в направлении Калининградской.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля, две 24-летние девушки, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.