Клещи укусили уже более тысячи жителей Воронежской области

Присосался клещ, - убедитесь, что он не заразен. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Статистику по укусам клещей предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным санитарных врачей, на 7 июня к врачам после укусов обратились 1002 жителя Воронежской области. Чуть больше жертв кровососов было за тот же период 2020 года (1012 человек). А в 2019-м для сравнения было укушено и вовсе 1675 человек.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают: если к вам присосался клещ, нужно определить, переносчик он энцефалита или нет. Для этого нужно обратиться по адресу: Воронеж, улица Космонавтов, дом № 21 ежедневно с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 263-52-41, (8473) 264-15-71.

Также санитарные врачи советуют: чтобы свести до минимума риск укуса клещами, в частных домах и на садовых участках вовремя убирать сухостой и валежник, скашивать траву, обрезать кустарники, убирать свалки. А когда идете в лес, нанесите на одежду мазь, гель или аэрозоль, отпугивающие насекомых.

Если все же подхватили клеща, сразу обратитесь в больницу по месту жительства или в травматологический пункт, чтобы его осторожно удалить. При повышении температуры тела в течение 14 дней после укуса, увеличении лимфоузлов, появлении синюшности в месте присасывания насекомого, немедленно идите к врачу в поликлинику по месту жительства.