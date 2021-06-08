Воронежцы могут выбрать форму для водителей маршрутных автобусов

Как сообщает перевозчик, что создание форменной одежды – одно из требований транспортной реформы в Воронеже Фото: предоставлено ООО «АТП-1».

Транспортная компания «АТП-1» приступает к разработке концепции формы для водителей и приглашает воронежцев поучаствовать в опросе, чтобы высказать свое мнение о том, как эта форма должна выглядеть.

В анкете всего четыре вопроса. Замечаете ли вы форму одежды водителя общественного транспорта? На ваш взгляд, цвет и фасон униформы у всех перевозчиков должен быть единым? Есть ли у вас пожелания к будущей форме водителей? Какой цвет формы кажется вам оптимальным?

- У нас уже был позитивный опыт, когда мы принимали те или иные решения на основе пожеланий пассажиров. Так было с корректировкой маршрутов на время ремонта виадука на ул. Ленина. С помощью большого количества откликов мы тогда выбрали оптимальные маршруты, удобные большинству. В целом постоянный диалог с пассажирами - это залог эффективной работы не только самой компании, но и транспортной отрасли в целом. Ожидаем, что уже осенью водители на всех наших маршрутах будут использовать единую спецодежду, - отмечает исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский.

Как сообщает перевозчик, что создание форменной одежды – одно из требований транспортной реформы в Воронеже. Перевозчики самостоятельно разрабатывают фасоны и выбирают цвет с учетом требований, указанных в конкурсной документации.