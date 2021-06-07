Президент наградил медалью воронежского спасателя, вытащившего из ледяной воды двоих мужчин

Андрей Галкин. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

В региональном ГУ МЧС вручили государственные награды двум своим сотрудникам. Соответствующий указ подписал президент России.

Медаль «За спасение погибавших» получил начальник караула пожарно-спасательной части № 41 Андрей Галкин. В ноябре 2019 года он спас двух мужчин 28 и 48 лет, провалившихся под лед на пруду в селе Каширское.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник специальной пожарно-спасательной части Сергей Севостьянов. Отмечен его большой личный вклад в дело защиты населения от чрезвычайных ситуаций. А также успехи в поддержании высокой боевой готовности возглавляемого им подразделения и умелое руководство им в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Награды Андрею Галкину и Сергею Севостьянову вручил начальник регионального ГУ МЧС Александр Кошель.