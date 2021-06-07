В Воронеже хирурги пришили мужчине руку, отрезанную циркулярной пилой на даче

Пациента каждые два часа осматривал дежурный врач, рядом всегда находилась медсестра Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

В Воронежской областной больнице №1 около 8 часов оперировали 49-летнего жителя Липецка, который лишился кисти во время работы с циркулярной пилой на даче. Бригада опытных специалистов во главе с хирургом Еленой Конаревой произвела остеосинтез локтевой и лучевой костей, сшила 19 сухожилий, 2 нерва (локтевой и срединный), локтевую артерию и две вены. В результате вмешательства кисть удалось спасти!

Инцидент произошел в конце апреля: по неосторожности в работающую циркулярную пилу попала сначала одежда, а потом и левая рука мужчины. Скорая помощь доставила мужчину в местную больницу, где специалисты уже начали подготовку к операции по формированию культи. Но после дистанционной консультации с заведующим отделением пластической хирургии Воронежской областной клинической больницы №1 (ВОКБ №1) Марком Ходорковский, было принято решение транспортировать пациента в Воронеж.

На третий день после операции мужчина смог пошевелить пальцами Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

- Врачи отмечают, что при таких травмах сложным является не только операция, но и восстановление после нее. Важно постоянно наблюдать за пациентом, чтобы при необходимости предотвратить тромбоз в сшитых артериях и венах. Имеет большое значение своевременно заметить проблему и в течении двух часов взять ситуацию под контроль, - подчеркивают в облздраве.

Пациента каждые два часа осматривал дежурный врач, рядом всегда находилась медсестра. На третий день после операции мужчина смог пошевелить пальцами. Он прошел курс лечебной физкультуры для восстановления функций. Реплантированная кисть прижилась, чувствительность и объем движений постепенно восстанавливаются. Мужчину уже выписали домой. Его ждет длительная реабилитация.