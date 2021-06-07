В Воронеже в ДТП попали четыре машины, в том числе маршрутка

Машины, попавшие в ДТП, надолго перегородили дорогу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 7 июня, в 14.30 у дома № 268 по улице 9 Января случилась авария, в которую попали несколько автомобилей.

40-летняя женщина, рулившая «Ладой-Приорой», ехавшая со стороны проспекта Труда в направлении Семилук, на перекрестке при повороте налево не пропустила двигавшийся навстречу «КамАЗ», которым рулил 28-летний мужчина. Водитель грузовика, уходя от столкновения, врезался в «Шкоду», находившуюся впереди. Управлявшая чешской иномаркой 64-летняя женщина по инерции влетела в маршрутный «ПАЗ» и в «Мазду-6» (автобусом рулил 55-летний шофер, японской иномаркой – 28-летний водитель).

К счастью, в аварии никто не пострадал. Машины получили повреждения, на первый взгляд вполне подлежащие ремонту. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП.

Свободной осталась только небольшая часть дороги. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ