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Происшествия7 июня 2021 17:31

В Воронеже в ДТП попали четыре машины, в том числе маршрутка

Авария случилась на улице 9 Января
Юрий КОЗЛОВ
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Машины, попавшие в ДТП, надолго перегородили дорогу.

Машины, попавшие в ДТП, надолго перегородили дорогу.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 7 июня, в 14.30 у дома № 268 по улице 9 Января случилась авария, в которую попали несколько автомобилей.

40-летняя женщина, рулившая «Ладой-Приорой», ехавшая со стороны проспекта Труда в направлении Семилук, на перекрестке при повороте налево не пропустила двигавшийся навстречу «КамАЗ», которым рулил 28-летний мужчина. Водитель грузовика, уходя от столкновения, врезался в «Шкоду», находившуюся впереди. Управлявшая чешской иномаркой 64-летняя женщина по инерции влетела в маршрутный «ПАЗ» и в «Мазду-6» (автобусом рулил 55-летний шофер, японской иномаркой – 28-летний водитель).

К счастью, в аварии никто не пострадал. Машины получили повреждения, на первый взгляд вполне подлежащие ремонту. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП.

Свободной осталась только небольшая часть дороги.

Свободной осталась только небольшая часть дороги.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Повреждения авто, на первый взгляд, оказались не очень сильными.

Повреждения авто, на первый взгляд, оказались не очень сильными.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.