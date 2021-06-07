В Воронеже будут судить адвокатессу, которая обманом завладела битой «БМВ», чтобы получить огромную страховку

Следователи расследуют дело 32-летней женщины-адвоката, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере в сфере страхования.

В августе 2018 года дама сделала фиктивный договор купли-продажи, по которому якобы четырьмя месяцами ранее приобрела у скончавшегося в июле 2018 года жителя Калачеевского района «БМВ Х6», находившийся на спецстоянке ГИБДД, куда был помещен со значительными техническими повреждениями после ДТП в сентябре 2017 года. На основании фиктивного договора и поддельного паспорта транспортного средства автомобиль отдали «новой» владелице.

И тогда женщина инсценировала видимость ДТП «своей» «БМВ» с ВАЗ-21053. Якобы в аварии иномарка получила механические повреждения. После этого адвокат обратилась в страховую компанию с требованием о возмещении имущественного вреда по ОСАГО - по аварии, которой в действительности не было.

- Когда в выплате страховой суммы было отказано, женщина направила в страховое общество досудебную претензию, а после ее отклонения обратилась с иском в суд о взыскании с компании имущественного вреда, неустойки и компенсации морального вреда на общую сумму не около 1 млн рублей. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, - сообщили в регионально следственном управлении СК России. - Расследование уголовного дела продолжается.