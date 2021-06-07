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Происшествия7 июня 2021 17:04

Под Воронежем мужчина за кражу 46 штук мороженого может сесть на четыре года

Он нанес торговой точке материальный ущерб на 1,5 тысячи рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Полакомиться мороженым нахальному вору так и не дали.

Полакомиться мороженым нахальному вору так и не дали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на воскресенье, 6 июня, в селе Бабяково Новоусманского района произошла «кража века». Мужчина, воспользовавшись тем, что продавщица отвлеклась, обслуживая покупателя, открыл холодильник и сложил в рюкзак 46 штук мороженого.

Женщина все же заметила манипуляции вора и потребовала его положить все назад. Но тот вместо этого попытался убежать, унеся с собой товар на общую сумму около 1,5 тысяч рублей.

Продавщица вызвала полицию. Стражи порядка через несколько часов задержали вора в Бабяково. Им оказался 36-летний воронежец. Он признал свою вину. Мороженое у него изъяли и вернули в торговый павильон.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине, укравшему мороженое, грозит до четырех лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.