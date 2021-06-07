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Общество7 июня 2021 16:42

Под Воронежем со дна Усманки подняли мину

К счастью, она была без взрывателя
Юрий КОЗЛОВ
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На дне Усманки нашли мину.

На дне Усманки нашли мину.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В субботу, 5 июня, во время субботника основательно почистили дно Усманки. И не зря. Дайверы подняли со дна минометную мину времен Великой Отечественной войны. Сразу же вызвали специалистов для ее обследования. К счастью, «осколок войны» оказался безвреден, - в мине не было взрывателя. Железяку забрали для того, чтобы ее на всякий случай уничтожить.

Мина оказалась безвредной, но ее все же уничтожат.

Мина оказалась безвредной, но ее все же уничтожат.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

А в районе пляжей «Березки» и «Березки-2» в Новоусманском районе водолазы нашли сумку с документами (ее вернут владельцу) и старинное колесо от телеги (его планирую отдать в местный музей).

Найденное колесо планируют отдать в местный музей.

Найденное колесо планируют отдать в местный музей.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.