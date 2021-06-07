Под Воронежем со дна Усманки подняли мину

На дне Усманки нашли мину. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В субботу, 5 июня, во время субботника основательно почистили дно Усманки. И не зря. Дайверы подняли со дна минометную мину времен Великой Отечественной войны. Сразу же вызвали специалистов для ее обследования. К счастью, «осколок войны» оказался безвреден, - в мине не было взрывателя. Железяку забрали для того, чтобы ее на всякий случай уничтожить.

Мина оказалась безвредной, но ее все же уничтожат. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

А в районе пляжей «Березки» и «Березки-2» в Новоусманском районе водолазы нашли сумку с документами (ее вернут владельцу) и старинное колесо от телеги (его планирую отдать в местный музей).