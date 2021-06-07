Самую маленькую квартиру в ЦФО обнаружили в Воронеже

Аналитики специализированного сервиса Циан составили рейтинг сверхмалых квартир в Центральном федеральном округе. И возглавила ее крошечная жилплощадь на Машмете – всего 14,79 квадратных метров. Располагается она в строящемся ЖК «Авиатор 2» на улице Ростовской. И стоит 813 тысяч рублей. Рядом – промзона со складами. Впрочем, недалеко есть и детский сад и поликлиника, и несколько продуктовых магазинов. Кстати, сейчас публикацию о ее продаже убрали. Так что, видимо, нашелся покупатель.

Как ни странно, второе место занимает квартира в Москве. Жилплощадь в столице размером 15,7 «квадратов» стоит 9,1 миллиона рублей. Ее обладателю предстоит обитать в апарт-комплексе Kazakov Grand Loft (внешний радиус Садового кольца).

На третьем месте квартира в Ярославле. Она занимает площадь в 17,7 квадратных метров на восьмом этаже и стоит 1,99 миллиона рублей. Расположена в ЖК «Сердце Ярославля» в историческом микрорайоне Всполье , недалеко от исторического центра города.

Четвертой стала квартира в райцентре Люберцы Московской области площадью в 18 «квадратов». Отсюда легко доехать до Москвы на автобусе. За нее просят 3,2 миллиона.

Пятерку самых крохотных квартир замыкает лот из Обнинска Калужской области площадью в 19,8 квадратных метров стоимостью 2,04 миллиона рублей. В жилом комплексе «Московский квартал» немало плюсов. Там реализуется современная концепция благоустройства, в частности, «двор без машин». Рядом детский сад, несколько магазинов и сервисных центров. В соседней новостройке планируют разместить большую школу.