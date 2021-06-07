В Воронеже задержали серийного похитителя велосипедов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья поймали подозреваемого в серии хищений велосипедов.

В мае и июне 2021 года в отделы полиции обратились несколько владельцев двухколесных средств, у которых угнали «железных коней». Велики исчезали в основном в ночное время из подъездов многоквартирных домов, у них просто срезали замки-тросы.

Подозреваемого задержали в Железнодорожном районе, он оказался уже судимым. 37-летний мужчина признался, что сдавал похищенные велосипеды в ломбарды. У него обнаружили часть похищенного имущества, а также залоговые билеты из ломбардов.

- В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению семи угонов велосипедов. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 60 тысяч рублей. Мужчину будут судить за кражу, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.