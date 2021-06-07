Воронежская вакансия вошла в топ самых необычных в России

Работа вентиляционщика необычна и сложна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты сервиса «Работа.ру» составили рейтинг самых необычных вакансий в России. Точнее, ТОП-7. В него попала и воронежская вакансия вентиляционщика, ее разместила одна из строительных компаний. Требования к соискателю: изготовление и монтаж вентиляционных систем и систем дымоудаления. Нужен опыт работы от трех лет.

Еще более необычными выглядит вакансии мангальщика и кеттельщика (портного узкого профиля) в Москве. На ее фоне оклейщик поролона и дезинфектор в Санкт-Петербурге и аэродизайнер в Краснодаре не кажутся экзотическими.

Ранее аналитики определили самую привлекательную по деньгам воронежскую вакансию мая. Менеджеру по продажам смазочных материалов обещают платить 150 тысяч рублей в месяц.