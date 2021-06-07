Две жительницы Воронежа получили по 2 года условно за реоистрацию 20 мигрантов

Ленинский райсуд наказал двух жительниц Воронежа за незаконный бизнес на мигрантах. Женщины 44-х и 62-х лет в июле 2019 года организовали въезд в Россию более 20 граждан Вьетнама.

- Женщины давали согласие на регистрацию иностранцев в принадлежащих им домах, подавали в миграционную службу соответствующие документы. За свои услуги женщины получали денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей с каждого иностранца. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.